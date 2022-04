Omrop Fryslân sil mei oare regionale omroppen nauwer gearwurkje mei NOS

Dêrtroch komt de ûnôfhinklike nijsfoarsjenning hieltyd mear ûnder druk te stean, sizze de omroppen.

"As publike omrop is it ús taak om foar it publyk relevante ferhalen te bringen. En dat dogge we al op ûnôfhinklike en betroubere wize. Mar we krije ek wolris reaksjes fan minsken dat se it nijs net leauwe en dat we oan de hân fan Rutte rinne, mar dat is fansels net sa", seit haadredakteur Ingrid Spijkers fan Omrop Fryslân.

Undersykssjoernalistyk

In sterke publike gearwurking tusken de regionale omroppen en de NOS is dêrom needsaaklik, om ferskaat yn it medialânskip yn stân te hâlden. De omroppen wolle ûnder oare mei elkoar wurkje oan ûndersykssjoernalistyk en se sille ek personiel útwikselje. Der is no al in gearwurking yn it útwikseljen fan nijsûnderwerpen. "Troch de gearwurking kinne we op termyn mear ferdjipjende ferhalen bringe."

Ek wurdt ynset op mienskiplike ûndersykssjoernalistyk en talintûntwikkeling en opliedingen wurde bondele yn in mienskiplike 'academy' en der komt in strukturele útwikseling fan personiel. Beide partijen fersterkje elkoar en folje elkoar oan.