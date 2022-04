Wethâlder Theo Faber: "Stroomkabel komt er niet langs, bij of op Ameland"

It ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat ûndersiket in tal mooglike rûtes foar kabels. Der lizze no acht rûtes ta besjen. Ien dêrfan rint troch natuergebiet It Oerd op It Amelân.

Wethâlder Theo Faber is der hiel dúdlik oer: dy kabel komt der net op, oer of by syn eilân. "Twee jaar geleden hebben we dat ook al aangeven dat we dat niet zien zitten. Dat geldt ook voor Schiermonnikoog, daarin staan we samen."

Eemshaven as opsje

Yn eardere oerlizzen hat de regio dêr't dit spilet oanjûn dat de kabel fia de Eemshaven kin. "Dat is wel een duurdere optie, maar de gemeente Het Hogeland heeft aangegeven dat ze een deel van de energie daar wel kunnen gebruiken."