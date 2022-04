Oerheid warskôget foar minskehannel by opfanglokaasjes Oekraynske flechtlingen

It gong tiisdei hast mis by it eardere wensoarchsintrum Nieuw Mellens yn Ljouwert, dêr't 200 flechtlingen sitte. In man en in frou yn in taksybuske woenen trije froulju meinimme, mei it idee om se nei famylje te bringen yn it midden fan it lân.

De froulju koenen de taksybestjoerders net. Se fertrouden it net en stapten net yn. Ek de befeiliging wegere de flechtlingen samar gean te litten mei ûnbekenden.

Se bellen de plysje, om't it buske it terrein net ferlitte woe. Doe't de plysje by Nieuw Mellens oankaam, binne de man en frou fuortriden. "We hebben ze niet aangehouden omdat er geen strafbaar feit gepleegd was", sei de plysje.