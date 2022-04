Ambulânses fan Kijlstra ha oersethelp om mei pasjinten te kommunisearjen

"Met de toenemende stroom aan Oekraïense mensen denk ik wel dat we hem vaak gaan gebruiken", fertelt ambulânseferpleechkundige Margreet Vrieswijk.

It idee om it yn de ambulânses te hawwen, wie der al langer, mar is no earder regele mei de komst fan de flechtlingen. "Hij is ook handig voor asielzoekers, studenten in de stad Leeuwarden en vakantiegangers, dus je kunt hem heel groot gebruiken."

74 talen, gjin Frysk

It personiel op de ambulânse kin no mei minsken yn 74 ferskate talen kommunisearje troch de oersethelp, mar dêr sit it Frysk net tusken. "Maar dat is ook niet nodig hoor."