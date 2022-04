Sa goed as alle frijwilligers op it Waad krije in spjeldsje

Der lizze no 750 fan dy spjeldsjes klear, mar nei alle gedachten binne wol mear as tûzen frijwilligers aktyf.

By dy frijwilligers giet it ûnder oare om fûgelwachters, natuergidsen, ôffaljutters en gasthearen en -froulju. Allinnich al op Skylge binne 160 aktyf by Staatsbosbeheer. Dêr binne woansdeitemiddei ek de earste trije spjeldsjes útrikt troch boargemaster Caroline van de Pol fan Skylge oan trije fûgelwachters; Leon Peters, Jan Huneman en Arjen Drost.

Dat wie op it plak dêr't sy ek aktyf binne; in spesjaal fûgelwachtershúske op de Boskplaat. "We zijn vereerd dat we dit namens de honderden andere vrijwilligers in ontvangst mogen nemen", reagearre Jan Huneman.

Soad besikers

Fûgelwachter Leon Peters oer harren wurk: "Samen met collega-vogelwachter Arjen Drost zit ik hier vierentwintig uur per dag, zeven dagen lang. We ontvangen veel bezoekers en staan ze te woord. Mensen luisteren goed. Niet alleen naar onze verhalen over het gebied en de vogels, maar ook over wat er wel en wat er niet mag. Dat gaat gelukkig heel goed."