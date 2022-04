Bantegea fiert it 75-jierrich jubileum en komt mei eigen flagge

Foar de bern en jongerein is op freed 29 april yn sosjaal-kultureel sintrum De Pomp in disko en skomparty. Op sneon 30 april wurdt in garaazjeferkeap yn it doarp organisearre, dêr't tsientallen ynwenners oan meidogge. Der is in sport- en spuldei, muzyk yn it kafee en in doarpslunch, dêr't alle ynwenners fan Bantegea oan meidwaan kinne. Op snein 1 maaie is in fytspuzeltocht yn en om it doarp.