Renze Stiemsma fan De Griffel yn Ljussens wint Lyts Frysk Diktee

Se krige de opdracht om rekken te hâlden mei it nivo fan de bern. "By it Frysk lêzen begripe se al gau wat der stiet, mar sels Frysk skriuwe is wol wat oars noch. It freget oefening om te ûnthâlden hoe'tst it skriuwst."

Troch corona is it skriuwnivo de lêste twa jier minder wurden. "Dêrom brûk ik koarte sinnen en sa folle mooglik ferskillende wurden. It is de keunst om wurden te brûken dêr'tst goed fan hearre kinst hoe'tst dy skriuwe."

Grut Frysk Diktee

Yn totaal dienen der sechstjin skoallen mei oan de finale yn it provinsjehûs. It diktee waard organisearre troch de provinsje, de Fryske Akademy, Cedin en Afûk. Oer fiif wiken folget noch it Grut Frysk Diktee en wa't dêr oan meidwaan wol, kin him noch opjaan.