Fjirtich bern stride yn finale fan it Lyts Frysk Diktee

De foarronde foar it diktee wie earder dizze moanne op 16 Fryske basisskoallen. Sa'n 350 bern dienen mei en dêrfan geane dus fjirtich troch nei de finale. It diktee is skreaun troch skriuwster en oersetster Martsje de Jong.

"It tema fan it diktee is basearre op it boek Hero fan Martha Attema, dat ik yn it Frysk oerset ha. It is in boek oer de Twadde Wrâldoarloch", seit Martsje de Jong.

Skriuwnivo minder troch corona

Se krige de opdracht om rekken te hâlden mei it nivo fan de bern. "By it Frysk lêzen begripe se al gau wat der stiet, mar sels Frysk skriuwe is wol wat oars noch. It freget oefening om te ûnthâlden hoe'tst it skriuwst.

Troch corona is it skriuwnivo de lêste twa jier minder wurden. "Dêrom brûk ik koarte sinnen en sa folle mooglik ferskillende wurden. It is de keunst om wurden te brûken dêr'tst goed fan hearre kinst hoe'tst dy skriuwe."