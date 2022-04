Klimaatfreonlike seediken en fruchtbere grûn troch havenslyk Lauwerseach

De proef yn de haven fan Lauwerseach smyt mooglik it begjin fan in oplossing fan it baggerprobleem yn de Waadsee op. Troch it grutskalige baggerjen en it op in oar plak yn see weromstoarten fan slyk wurdt it seewetter troebel. En dat is min foar de ûnderwetternatuer.

Slyk op bestelling

It brûken fan dat slyk om lânbougrûn te ferbetterjen is net in folslein nij idee, mar mei it slyk fan it ûnderhâldsbaggerjen yn de haven fan Lauwerseach bart folle mear. Njonken Fryske boeren fan agraryske natuerferienings de Waadrâne en de Noardlike Fryske Wâlden binne der folle mear potinsjele ôfnimmers en tapassings yn byld.

It doel is om eltse ôfnimmer te keppeljen oan in spesifyk part fan de haven dêr't de foar harren meast geskikte soart slyk leit. Dat slyk wurdt dan op bestelling baggere en levere nei in skoftke rypjen op it drûge,

"Alle havens kijken mee"

"Alle havens langs de Waddenzee kijken natuurlijk mee. Dat betekent dat als we aan ons slib onvoldoende zouden hebben, havens zoals Den Oever, Harlingen, maar ook Eemshaven en Delfzijl ook mee zouden kunnen gaan doen", seit havendirekteur Harm Post. Hy neamt it foardiel foar de ûnderwetternatuer as earste as reden om hjir oan mei te dwaan.