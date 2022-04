Alderen feiliger op de fyts mei Doortrappenkampanje

It hat alles te krijen mei it Doortrappenseizoen. Yn 16 gemeenten sille de kommende tiid allerhande fan fytsaktiviteiten organisearre wurde.

Feiliger fytse

It doel fan it Doortrappenprogramma is om âlderen oant harren hûndertste feiliger en langer fytse te litten. Neffens buertsportcoach Aggie Walsma is it nammentlik dochs wat oars om yn in groep te fytsen: "It is wichtich om feilich mei-inoar fytse te kinnen. Dit dogge wy troch in foarljochting fan in fytsdosint en it meitsjen fan in tocht mei ús allen."

De elektryske fytsen wurde hieltyd populêrder ûnder âlderein. Dit soarget foar in oprinnend persintaazje fytsûngelokken. Mar leafst 44% fan de slachtoffers is 55 jier of âlder, meldt VeiligheidNL.

Oefenje

De organisaasje fan it Fryske Doortrappenseizoen sjocht dizze ûntwikkeling ek: "De elektryske fyts giet dochs wat rapper as de gewoane fyts. Dit binne âlderen net echt wend. It is dus wichtich om dêr earst mei te oefenjen", seit Walsma.

De trochtraaprûten falle goed yn de smaak by âlderen. It binne fytsrûtes mei brede diken en net folle stopljochten. Dit makket in rûte feiliger, mar ek makliker foar de âlderein. Se kinne rêstich en sûnder oerbelêsting in aardige rûte fytse.

"Se mije smelle fytspaden, lykas by de Dokkumer Ie. It wiene goede diken. Koest sjen dat der goed om tocht wie", fertelt dielnimster Wieky Goet entûsjast.