Tolk Fedde Dijkstra: "Taryfsferheging rjochtbanktolken yn wêzen ferleging"

Unfrede

De bedraggen binne al jierren in punt fan diskusje en ûnder tolken wie der in soad ûnfrede oer dat de tariven lang net yndeksearre binne. Om dêr wat oan te dwaan is it fêste taryf yn 2020 oanpast nei in minimumtaryf. It idee wie dat tolken deroer ûnderhannelje kinne soenen.

Mar dat ûnderhanneljen wurket yn de praktyk net. Yn in brief oan de Twadde Keamer erkent Yesilgöz dat it foar organisaasjes dy't streekrjocht tolken ynhiere, lykas it Iepenbier Ministearje, ûnmooglik is om mei yndividuele tolken te ûnderhanneljen.

Dêrtroch krije tolken dy't foar har wurkje foarearst noch it âlde, fêste taryf. In tal tolken wegeret dêrom foar de oerheid te wurkjen en de minister skriuwt dat de útfierende tsjinsten dêr lêst fan hawwe.

"Ienmalige fikse ferheging"

Yesilgöz erkent fierder dat foar tolken no "geen solide positie" garandearre wurde kin. Se hat dêrom besletten ta in "eenmalige forse verhoging" fan it minimumtaryf. Wannear't dy yngiet, is noch net dúdlik. De minister tinkt oan uterlik 1 jannewaris takom jier.