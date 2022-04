Tytsjerkster skoalbern ynterviewe tsjûgen fan de Twadde Wrâldoarloch

Sa ûntdekke se wat der yn de Twadde Wrâldoarloch yn harren doarp en omjouwing bard is. Se dogge mei oan it lanlike projekt 'Oorlog in mijn Buurt'.

Ferhalen neifertelle

Dêrby stiet it trochfertellen fan ferhalen troch skoalbern sintraal, seit projektlieder Froukje Dijkstra fan Oorlog in mijn Buurt foar Tytsjerk. "De bern kinne har opjaan as erfgoeddrager. Dan wurde se huldige en dan kinne se bygelyks by betinkingen op 4 maaie fragminten fan de ferhalen neifertelle."