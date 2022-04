Fryske Passy 'In frjemdling...' fanwege súkses takom jier wer

De tekst fan dizze nije Fryske passy is skreaun troch skriuwer en dichter Eppie Dam, de muzyk is komponearre troch Gerben van der Veen. It âlde lijensferhaal fan Jezus krige by harren in oare draai en dêrmei in hjoeddeiske betsjutting.

De tradisjonele passys hâlde op by de dea fan Jezus. Mar hjir rint it ferhaal troch mei de skiednis fan de Emmaüsgongers. Yn de nije muzyk is mei oare ynstruminten wurke lykas harmoanium, marimba en harp.