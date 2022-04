Reedrydster Myrthe de Boer nei opliedingsploech Jumbo-Visma

By de opliedingsploech fan Jumbo-Visma sil De Boer coacht wurde troch Sicco Janmaat. Dy is bliid dat de reedrydster fan Skarsterbrêge by harren yn de ploech komt. "We halen met Myrthe een erg talentvolle schaatsster in huis. Technisch kan ze goed schaatsen, maar ook als persoon maakt ze een goede indruk."

De Boer hat in oantal tests dien by it team en dêr foel se op, sa fertelt Janmaat. "Na het seizoen hebben we haar uitgenodigd voor een aantal fietstesten. Wat ze daarbij liet zien, was indrukwekkend en heeft een grote rol gespeeld in ons besluit om haar te halen. We zijn ervan overtuigd dat ze veel groeipotentie heeft."

"Oerstappe nei de profploech"

Uteinlik hopet De Boer it sa goed te dwaan, dat se in stapke omheech sette kin nei de earste ploech fan Jumbo-Visma.

Dan wurdt se mooglik ploechgenoate fan Antoinette de Jong en Reina Anema. De Boer: "Ik wol mysels op alle gebieten ferbetterjen bliuwe. It soe moai wêze as dat yn de takomst liedt ta in oerstap nei de profploech. Dat is foar no it grutte doel."

Dat it kin, hat bygelyks Merijn Scheperkamp it ôfrûne seizoen sjen litten. Hy ried by de opliedingsploech, mar makke safolle yndruk en helle sels de Olympyske Spelen, dat hy in plak krigen hat yn de grutte ploech.