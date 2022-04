HEA! Guozzeburgers fan De Ganzenbroeders

In soad guozzen dy't sketten wurde fanwege de skea dy't se feroarsaakje wurde fuortsmiten. Skande, fynt Lex, want der mankearret neat oan it fleis.

Bart, dy't bot fan itensieden hâldt, betocht dat se der wol wat fan meitsje koene. En sa wurde der sneintemiddeis fan it wyld ûnder oaren guozzeburgers, guozzegehak en grillwoarst makke. Mei in pilske en in guozzeburger op de bbq wurdt dêrnei it wykein evaluearre.