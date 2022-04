Dichter fan Fryslân útnûge foar literêr festival op Sardinië

De leden fan de delegaasje wolle ek sjen oft der mooglik in gearwurking yn sit mei Fryske organisaasjes lykas de Afûk, Omrop Fryslân of Tryater.

Ien fan de gasten is de artistyk direkteur Massimo Somaglino fan in jong Friûlysk teäterselskip. Yn Friûlië libbet it amateurtoaniel bot. Syn doel is om dat te profesjonalisearjen. Hy har wol earen nei gearwurking mei Tryater of Pier21. Sa kinne bygelyks stikken útwiksele wurde.

Syn yndruk is dat it kultuerbelied yn Fryslân better regele is as yn Italië. Der is mear stipe foar de struktuer fan kulturele ynstellingen. Dat soe er yn syn eigen lân ek graach sa hawwe wolle. Yn Italië is der wol stipe foar kulturele aktiviteiten, mar dy is faak ynsidinteel, wêrtroch festivals en selskippen elts jier op 'e nij ôfwachtsje moatte hoefolle jild se krije.