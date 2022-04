It ferhaal fan 'de betize man' op it dak: "Ik was bang dat ze mij wilden vermoorden"

"Ik heb geen bewaking gezien. Ik ben gaan lopen en heb vaak om hulp geroepen, maar niemand hoorde me. Het leek alsof er niemand was." Nei in minút as tsien kaam de fertochte in garaazje tsjin dêr't de doar iepen wie. Hy wie op syk nei klean, mar fûn in legerauto dêr't de kaaien noch yn sieten.

Dwers troch in garaazjedoar

"Ik ben gaan rijden. Ik heb gekeken of ik de deur kon openen. Toen dat niet lukte ben ik er dwars doorheen gereden. Ik ben het terrein over gereden en zag nog wat legerauto's staan en heb gekeken of daar kleding in lag. Maar ook daar was niks."

Doe seach hy dan einlik ien stean by de yngong fan in oare garaazje. "Het was een bewaker, de eerste persoon die ik zag. Ik ben daar gestopt en heb gezegd dat hij de politie moest bellen. Hij had geen idee wat er aan de hand was en toen trok hij zijn pistool en ben ik gearresteerd."

Psychologysk ûndersyk

Nei oanlieding fan de ynsidinten is in ûndersyk dien nei de psychyske tastân fan de fertochte.

De rjochter seit dat út de rapporten nei foaren komt dat der sprake is fan in jierrenlange ferslaving oan alkohol en kannabis dy't laat hat ta psygoatyske bylden. De fertochte is it dêr net mei iens: "Ik ben het er niet mee eens dat ik verslaafd ben. Psychotische trekken ben ik het wel mee eens."

Dochs wie de fertochte foar de yndisinten krekt oanmeld by Verslavingszorg Noord-Nederland. "Ik heb één keer een gesprek gehad en nu zit ik hier. Een tweede is er niet van gekomen."

De rjochter fynt it frjemd dat hy dochs in joint opstuts, wylst hy de gefaren hjir ek wol fan wit. "Voorafgaand aan de vliegbasis wist ik niet dat dat zulke gevolgen had", seit de fertochte.

Foar in part tarekkenber

Ek stiet yn de rapporten dat de fertochte net oars koe fanwegen de psygoaze, mar dat hy wol foar in part tarekkenber is. Hy hat derfoar keazen om in joint te nimmen, wylst hy op 'e hichte wie fan de gefolgen.