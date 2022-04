Omrop Fryslân wint Europeeske priis mei vlog-detective 'Jennifer Stript'

Grutte ferrassing

"It wie in grutte ferrassing, want it in grutte priis", seit programmamakker en regisseur Halbe Piter Claus. "Ik bin der hiel bliid mei." De priis bestiet út in Award en in reiske nei Ierlân om de priis op te heljen. "Se binne benijd hoe't we it makke hawwe, dus dêrom sil ik in worskhop jaan om sjen te litten hoe't we it draaid hawwe."

Claus neamt it sjenre infotainment. "We wolle in aktueel maatskiplik relevant ferhaal yn it Frysk fertelle. En sjogge hoe't we de doelgroep fan jongeren tusken 12-15 jier berikke kinne."

Yn it projekt wurkje ferskate partijen gear, lykas de GGD, Lêsno en Leeswaar, dy't elkoar oanfolje. "De GGD sit der by omdat it ek giet oer sexting en stress en burnout. En oaren wolle wer graach it lêzen befoarderje en dêrom is der ek in boek skreaun."

Dit is eins al de fjirde Jennifer-searje. Earder makken se 'Jennifer to the Max'. "Wat der no komt? Dat wit ik net. De tredde searje lei klear om te draaien mar koe net trochgean fanwegen corona. Dy leit dus noch op de planke. It soe moai wêze as we dat meitsje kinne."