Ien tredde minder ferkearsdeaden yn 2021; wol mear iensidige ûngelokken

It oantal ferkearsdeaden yn Fryslân sit al jierren om de tritich hinne, mar yn fiif jier tiid hat it noch net sa leech west.

Ek opfallend is dat allinnich yn de provinsje Seelân in noch in gruttere delgong wie (50%) oan it oantal ferkearsslachtoffers.

Minder minsken op de dyk, wol hurder riden

Yn 2020 wie it tal deadlike ûngelokken heger, wylst in soad minsken thúswurken fanwegen corona. "In provincies waar het relatief rustig is, zoals Fryslân, Zeeland en Drenthe, waren er minder mensen op de weg, maar er werd toen relatief wel harder gereden. En als het dan misgaat, zijn de gevolgen ook veel desastreuzer", seit deputearre Avine Fokkens.

Mear iensidige ûngelokken

As de oarsaak fan it ûngelok oan de dyk sels leit, pakt de provinsje dat op. "Maar zulke meldingen van de politie krijgen we eigenlijk al heel lang niet meer."

Der binne wol mear iensidige ûngelokken. "Dat duidt vaak op afleiding, zoals een telefoon. Niet alleen het voertuig en de weg moeten goed zijn, maar ook het gedrag van de mens."

Kampanje set yn op previnsje

De provinsje moat soargje foar feilige provinsjale diken, mar set ek yn previntive maatregels. "Zoals educatie op scholen, en begeleiding voor oudere mensen op een elektrische fiets. We zijn ook een campagne begonnen om de fietshelm te promoten."