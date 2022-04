Wajer Yachts út Heech útroppen ta Fryske ûndernimming fan it jier 2022

Neffens de sjuery fertsjinnet it bedriuw de priis, omdat it fierder giet as de Fryske grinzen. "It is in pearel yn Fryslân én boppe-al in ynternasjonale diamant. It giet net allinnich om it bouwen fan bysûndere jachten mar om in totaalkonsept. Dat makket dit bedriuw in weardich winner", sei sjueryfoarsitter deputearre Friso Douwstra.

Wajer Yachts is in famyljebedriuw yn Heech en makket skippen dy't oer de hiele wrâld gean. It bedriuw fiert dit jier it 30-jierrich bestean. De skipsbouwer kaam as bêste út de bus fan 160 oanmelde ûndernimmers.

Eigener Dries Wajer is tige bliid mei de priis. "Zo ontzettend trots, dat is ongekend. Wat ik het allerleukst vind, is dat we het met het hele bedrijf hebben gedaan. Dus niet alleen ik, maar het product, het team dat in de service zit, maar ook alle mensen die in de buitenlanden werken."