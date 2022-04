GGZ Friesland biedt Oekraynske flechtlingen psychyske help oan

Yn Fryslân binne no hast 900 flechtlingen út Oekraïne. It binne benammen memmen mei bern. De flecht hakt deryn. "It is wat ferskriklik heftichs. De oarlochssituaasje, mar ek it no fan je eigen lân fuort wêzen", seit Anneke Hol fan GGZ Friesland. "It kostet nochal wat muoite om dat te ferwurkjen."

Yn de opfang wurde de flechtlingen goed yn de gaten hâlden. Se binne dêr wach op sinjalen, sa as hiel min sliepe, je dreech konsintrearje kinne en skrikeftich wêze. "It is in soart 'overlevingsstand', as oft je noch hieltyd yn gefaar binne", leit Hol út.