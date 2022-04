Oekraynske bern foar it earst nei skoalle yn Grou

Sûnt in pear wiken ferbliuwe Oekraynske flechtlingen yn herberch Oer 't Hout yn Grou. Yn trije lokalen by basisskoallen De Twa Fisken en Nijdjip krije se sûnt tiisdei les.

Nifelje en spultsjes dwaan

"De bern moatte foaral dwaande wêze kinne mei inoar", seit direkteur Johan Meesters van CBS Nijdjip. "Se drage in behoarlike rêchsek mei ferfelende ûnderfiningen. Dizze bern ha benammen baat by rêst, regelmjittigens en it boartsjen mei-inoar. In soad nifelje en spultsjes dwaan dus. En fansels it learen fan de Nederlânske taal."

Under de Oekraynske flechtlingen is in learkrêft Ingelsk. "Sy sil de learkrêften ûnderstypje en sil dit wikseljend oer de groepen dwaan. Dat is hiel moai. Sy kin der ek wêze foar de bern as se der ferlet fan ha om deroer te praten", seit Meesters.

Tolk

It giet om Larisa Honchar. Sy flechte mei har dochter foar de oarloch yn Oekraïne en twivele gjin momint doe't se de fakatuere foar klasse-assistint seach. Se fûn dat se wat spesjaals dwaan moast, wat nuttich wie foar de minsken út Oekraïne. Dat sil se no dwaan troch har yn te setten as tolk.