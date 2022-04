Simmerwaar by iepening fan De Kruidhof yn Bûtenpost: "Wy treffe it enoarm"

De earste besikers streamden krekt nei tsienen binnen. De measten fan har kamen tiisdei om planten oan te skaffen foar de eigen tún. "Wy binne de tún oan it opknappen en oan it feroarjen", sa fertelde in frou út de omjouwing. "Wy wolle hjir wat ideeën opdwaan en besjen hokker nije planten der binne."

De ôfrûne twa jierren wiene dreech foar De Kruidhof. "Wy ha mar de helte oan besikers en omset hân as oars", fertelt De Haan. "De kosten rûnen fansels wol troch. Wy binne dus wol wer ta oan in goed seizoen."

Nije pachter

Yntusken is ek in nije pachter fûn foar it túnkafee, dy't de kommende wiken proefdraait. Allinne de bou fan in nije kas rint fertraging op, neffens de direkteur. "De boukosten binne sa bot omheech gien. Wy binne der drok mei, mar it is noch ôfwachtsjen wannear't de kas der presys komme kin."