IM easket ien jier opname by GGZ foar betize man dy't mei nepwapen op dak stie

It Iepenbier Ministearje easket dat in 27-jierrige man dy't fertocht wurdt fan ûnder oare de bedriging fan hanthaveners, in jier opnaam wurdt by de GGZ. Boppedat wurdt der seis moanne sel ûnder betingst easke. It giet om de man dy't yn oktober ferline jier mei in nepwapen op in dak stie by it sintrum fan Ljouwert.