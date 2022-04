In moanne yn Fryslân: "Ik ha sels ien sjoen dy't yn de rein badslippers oan hie"

"Wy binne yntusken al in moanne yn Nederlân. Yn dizze tiid is der in soad feroare, mar it is noch hieltyd dreech om op it nijs te sjen dat froulju en bern ferkrêfte en fermoarde wurde.

It bart allegear sa tichteby it plak wêr't ik wenne en studearre. Ik fyn it in aaklik idee dat dit ek mei my barre koe of mei myn neisten.

Ik wol hjir leaver ek net tefolle oan tinke en oer skriuwe yn myn deiboek. Wêr't ik wol oer skriuwe wol binne de ferskillen dy't ik sjoch mei de gewoanten hjir yn Nederlân yn ferliking mei dy fan ús.

Grouwe truien en badslippers

Alderearst fyn ik it bysûnder om te sjen watfoar klean oft minsken hjir oan ha. It waar is hjir somtiden min, troch de wyn kin it hiel kâld wêze, dan ha wy grouwe truien oan, mei in winterjas en somtiden sels snowboots.