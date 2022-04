HEA! Jip (8) wol ferneamd wurde

Jip giet krekt as oare bern fan syn leeftiid nei de basisskoalle, boartet graach bûten op de pleats en hy sit op drumles. Troch it buiske yn syn kiel moat der eins wol altyd in folwoeksene by him yn 'e buert bliuwe. As de kanule ferstoppe rekket, kin it misgean. Jip bliuwt der lykwols fleurich ûnder.