Selstraf foar Dokkumer dy't molotovcocktail smiet nei wenning fan freondinne

De rjochtbank fynt it wichtich dat de man sa gau mooglik behannele wurdt en lei dêrom net de troch it Iepenbier Ministearje (IM) easke wurkstraf fan 120 oeren op.

De fertochte hie op 8 oktober by syn freondinne in bierfleske fol terpentine mei dêryn in stik stof fia it stikkene rút fan de foardoar nei binnen smiten.

Net yn 'e brân

De molotovcocktail wie net yn 'e brân flein, de oanstekker lei derneist. De freondinne en har twa bern wiene yn de wenning.

In pear wiken earder, op 17 septimber, hie de Dokkumer de dochter fan syn freondinne en har freon mei in hakbile bedrige.

Traumaferwurking

De man wie beide kearen ûnder ynfloed fan drugs en alkohol. De agressive uteringen hawwe neffens in psycholooch te krijen mei ûnferwurke traumatyske ûnderfiningen út it ferline.

De Dokkumer moat fan de rjochtbank in behanneling ûndergean dy't rjochte is op copingfeardichheden en traumaferwurking.

Kontrôles

De rjochtbank oardiele dat it belang fan in behanneling prevalearje moat boppe it belang fan de troch it IM easke wurkstraf. De Dokkumer moat fierder meiwurkje oan kontrôles op it gebrûk fan alkohol en drugs.

De man sei op de sitting dat er motivearre wie foar in behanneling.