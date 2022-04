Akkoart oer CAO jeugdsoarch: "Der is erkenning foar de meiwurkers"

Der binne ek ôfspraken makke om de wurkdruk minder te meitsjen, en wurkjouwers moatte dy ôfspraken neilibje, seit Offinga. Dêr is se wiis mei, en it soe in posityf effekt ha kinne op de wachtlisten yn de jeugdsoarch, seit se.

Kollega's reagearren tiisdei posityf op it nijs. "Minsken binne wol hiel bliid dat it op dizze manier oanpakt wurdt, se binne bliid dat it foar trije jier ôfsprutsen is. It jout in gefoel fan 'hjir kinne we wer even mei foarút'."

Risiko

De petearen oer de CAO leinen in skoft stil. Der kaam wer beweging yn doe't wurkjouwers besletten net langer te wachtsjen op jild fan de gemeenten, jild dat wol nedich is om de leansferheging te beteljen.

Dêrmei wurdt in risiko nommen, sjocht Offinga. "Dy risiko's moatte fansels sa lyts mooglik makke wurde, alle organisaasjes hawwe it swier yn dizze tiid", fynt se. "It VWS hat jild beskikber steld, en dêr moatte je dan in berop op dwaan kinne."