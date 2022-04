De toan fan Jan de Groot: "Luwter met"

Aigenlik is 't mij letterlik met de breilepel ingeven, want 't mist mij niet dat ik der al in myn eerste levensjaar as poppy anwezig waar. Doe mot ik de Stannemetsfeer al opsnoven hewwe. Hoewel, sels dink ik dat 't komt deur ôns hait die't krekt soa gek fan 'e met waar as ik. Ant soafeer myn inlaiding en toegelyk 'n mooi bruchetsy na de Lunatomet in Luwt, al sie se dat der gewoan 'Lunatokermis' noeme.

Eand fleden week waar deuze met in 't nijs, om't de kermiseksploitanten foor 't eerst sont 't ontstaan fan deuze met ferbannen worden na de sportwaaies fan de foormalige klup vv Leeuwarden. Ferbannen, sait-y Jaseker, en ik nim der ok gyn woord fan werom; ok al is't maar een woord.

Hoe komt 't dat de met fan Luwt nou inenen na de sportfelden gaan is? Deur de middenstand! Deur de met op 't Cambuurplain hewwe de winkeliers deromhine al jaren minder omset, temînsen dat sêge se sels. Ooooohhhh! 't Begroat mij tun de toanen út. Niet dus!

't Is ok wat, hoor, 'n met die't maar fijf dagen duurt, ik herhaal: fijf dagen en dan in die dagen omset misse, wylst die in 360 dagen nag hale kinst. Bespotlik! Byt even deur en staan 'n goeie en groate met foor de stâd nou toe. Dat is niet alleen goed foor de stâd, maar ok foor de winkeliers sels. Hewwe jim die kant al 's besien? Meer mînsen op 'e met kin ommers ok betekene dat de besoekers nag even gau op 't plain de boadskippen hale, want dan hoeve se, at se weer thús binne, de deur niet meer út.

Maar blykber hew ik dat mis, neffens de ondernimmers der, want se krimmenere as Statler en Waldorf en se hewwe 't nou dus foornander kregen dat de kermiseksploitanten fortset binne op 'n janpoepsplak. Of kin ik beter sêge: op jandreksplak!? Ik sâg namelik de beelden fan 't plak der't nou de met waar en 't waar een groat drekfeld deur de feule regen die't de dagen derfoor fâlen waar. 't Waar der niet te ferkeren. Elkeneen der worde soa smirg as 'n ferken.

Feul metloi waren niet eens kommen en 'n stikminnig kwam fast te staan in 'e modder en doe't men weer los trokken waar, is men hally-trawally weer útnaid. Wat overbleef waar 'n feul klainere as âns. Hewwe jim nou jim sin, winkeliers?

En dan te bedinken dat de Luwter met d'r al feul eerder waar as de middenstand. Ja, de gelikenis met de Indianen is d'r seker. Ok de metloi binne fan hur oorspronklike grônd ferdreven en hewwe nou 'n aigen 'reserfaat' dat niet an 'e aisen foldoet. Sêg maar gerust 'n smirge binde.

Ik kin d'r nag 'n prot woorden an smirg make, maar dat waren de besoekers fan de met ok al Wat ik alleen nag sêge wil teugen de middenstand fan 't Cambuurplain is dut: jim motte jim skame! Ugh, bleekgezicht heeft gesproken!"