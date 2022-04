Friesland College komt mei beropshavo: tusken mbo en havo yn

Njonken it mbo-programma op it heechste nivo folget de studint op syn minst ek twa fakken op havonivo. It giet dan om fakken dy't oanslute by de fakoplieding. De mbo-oplieding kin dan oanfolle wurde mei ekonomy, wiskunde A of Ingelsk op havonivo.

Alternatyf biede

It giet om in oplieding fan trije jier. It moat studinten helpe dy't twivelje tusken mbo of havo, mar ek in alternatyf biede oan havolearlingen dy't graach praktysk oan it wurk wolle.

"Het is echt een mooie oplossing voor studenten die het bijvoorbeeld op de havo net niet redden. Leerlingen die op zich wel het theoretisch niveau aankunnen, maar die gewoon voorkeur hebben voor een meer praktische manier van opleiden", seit Dimphy Peters, ien fan de direkteuren fan it Friesland College.

Takomst

Nei de oplieding moatte studinten as manager of as eigener fan bygelyks in hotel, restaurant of kongressintrum wurkje kinne. Nei de trije jier kinne se troch nei it hbo (bygelyks mei Hoger Hotelonderwijs) of fuortendaliks oan it wurk.

It Friesland College wurket oan mear fan dit soarte fan rjochtingen foar de beropshavo. Mar dit is de primeur foar de skoalle en foar de provinsje. De earste lichting yn de beropshavo begjint yn augustus.