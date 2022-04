Resinsje Beauty and the Beast: in MUZT foar each en ear

It ferhaal is bekend. In mearke út de 18e ieu waard troch de animaasjefilm fan Disney in megasukses. It moaiste famke fan it doarp dat troch in kwea-aardich mûnster finzenis holden wurdt yn syn kasteel. It bist is lykwols in betsjoende prins dy't troch de wiere leafde fan it famke úteinlik wer minsk wurdt.

Yn de Disney-ferzje is dêr noch in leafdeskonkurrint by betocht yn de persoan fan de moaie en meastbegearde frijer fan it doarp. In stoere mar ek wat dommige bon vivant. Dy't neat út 'e wei giet om mei Belle trouwe te kinnen. Mar sy kiest de ynerlike skjintme fan 'it bist' en alles komt goed.