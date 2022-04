Amazône Rixt van der Horst mikt mei nij hynder op Paralympysk goud yn 2024

Mei Akuna giet Van der Horst in nije Olympyske syklus yn fan trije jier op wei nei Parys: "Nei Tokyo ha ik in perioade hân wêryn ik de tiid naam ha om te sjen oft ik wol trochgean woe. Dyn hiele libben, en dat fan dyn omjouwing, stiet yn it teken fan de topsport. Mar úteinlik begûn it dochs te kribeljen, want ik hie it gefoel dat ik noch net klear wie."

Syktocht nei nij hynder

Foar de Paralympyske Spelen fan 2024, en it trajekt der nei ta, wie wol in nij hynder nedich. En dus gie Van der Horst om tafel mei freondinne en âld-trainer Caroline Slisser. "We hebben samen een heel profiel opgesteld," fertelt Slisser, dy't ek by de presintaasje oanwêzich is.