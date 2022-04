Krityk op Kommisje Lûdshinder: "Het is een verplichte rituele dans"

Foarôfgeand oan de gearkomste fan it COVM waard in presentaasje jûn oer in nije wize fan it berekkenjen fan lûd. No is der ferskil tusken de wize werop't definsje dat mjit en de wize werop't dat bart by oare fleanfjilden. Neffens Definsje kin sa folle better dúdlik makke wurde wat de oerlêst krekt is.

Nije metoade

Olav Spanjer leit út: "Het is een papieren werkelijkheid. Het geluid verandert niet maar laat wel meer zien wat de hinder is. De oude maat, de 'Ke', die is bedacht in de jaren 60 stelt dat 25 procent van de mensen hinder heeft. De nieuwe berekening, de 'Lden', laat zien dat het er overduidelijk meer zijn."

Der feroaring fan de mjitmetoade smyt in soad fragen op. Bygelyks by de gemeente Ljouwert. Want wat betsjut it foar de wenningbou?

Mar der mist wol mear, seit amtner Bertwin Kroese: "De koppeling tussen geluidsniveau en hinder van omwonenden. Wie heeft echt hinder?" De fraach is foar him dan of it sa wol better wurdt: "Dat kan ik hier niet uit afleiden."