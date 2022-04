Cryptoberôving yn Ljouwert opnij yn Opsporing Verzocht

De oerfal waard troch trije manlju op tou set, dy't har foardiene as steuringsmonteurs. It slachtoffer waard mishannele en syn crypto's waarden meinaam.

Mooglik is der in link tusken it slachtoffer en de oerfallers. Sy wisten dat er cryptomunten hie. It slachtoffer hat der mar mei in beheind oantal minsken yn syn omjouwing oer praat, dus mooglik is de ynformaasje sa by ien fan de dieders telâne kaam.

De plysje hat in part fan de bút befrieze kinnen. Der binne kamerabylden dêr't de oerfallers op fêstlein binne.

Noch yn ûndersyk

Yn desimber waarden al kamerabylden en in rekonstruksje fan de oerfal yn Opsporing Verzocht sjen litten. Omdat dat noch net ta it oanhâlden fan de dieders laat hat, is der tiisdei opnij omtinken foar de oerfal.