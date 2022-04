FIDEO: Diskusje oer keapsnein lôget wer op yn Dantumadiel

Yn Dantumadiel wurdt wer praat oer it iepenjen fan winkels op snein. In tal ûndernimmers besiket it nije gemeentebestjoer safier te krijen om it ta te stean. "Wy rinne flink wat omset mis", sizze sy. Mar tsjerken yn de gemeente binne der tsjin. "Soe it net better wêze om in dei net te konsumearjen?", stelle sy dêrfoaroer.