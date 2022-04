Minister De Jonge wol bouwe yn Ljouwert: "We hebben Friesland gewoon nodig"

De Jonge wie moandei sels op de fyts yn it Spoordokgebiet, dêr't er mei fertsjintwurdigers fan Fryske oerheden en boubedriuwen spruts. Ek brocht er in besite oan ûnder oare it wykgebou Bilgaard en it Fliet.

Wichtich is foaral dat der betelbere wenten komme, seit De Jonge. Hielendal yn Ljouwert, dêr't in groep ynwenners mei earmoed te krijen hat. "Er is een wijk in Leeuwarden-Oost waar veel te doen is, waar de wijk onder druk staat. Veel armoede, problemen achter de voordeur. Die hangen ook samen met de woningen die er staan. Er is werk aan de winkel."

In stikje Rotterdam yn Ljouwert

De Jonge kent it út syn eigen eftergrûn wei. "Ik kom zelf uit Rotterdam-Zuid. Wat ik hier heb gezien is eigenlijk een stukje Rotterdam-Zuid, maar dan in Leeuwarden. Dus kunnen die steden samen ook optrekken. Ik wist er wel van, omdat ik toen ik nog wethouder in Rotterdam was mocht samenwerken met Marco Florijn, die in Leeuwarden wethouder was geweest. Vandaag heb ik het ook met eigen ogen kunnen zien. Ook van Sybrand Buma wist ik het, ik spreek hem vaak."

Eastlik Ljouwert (mei Bilgaard, Vrijheidswijk, Camminghaburen, Heechterp-Schieringen en Oud Oost) heart by de 16 stedske gebieten yn it lân dêr't it nasjonaal programma 'Leefbaarheid en Veiligheid' op fan tapassing is. De kleau mei de oare parten fan de stêd moat sletten wurde.