Gedicht út 1947 ynspiraasje foar nij boek oer Rypster ferset yn oarlochstiid

Boonstra skreau it gedicht oer it ferset nei de oarlochstiid, yn 1947. Hilverda wennet yn Dronryp. Hy kaam it gedicht tsjin doe't er nei it ferstjerren fan syn âlden harren guod oan it opromjen wie.

Omdat it gedicht sa goed as fergetten wie yn it doarp, fersoarget Hilverda no in werútjefte mei ek in oersetting yn it Hollânsk.