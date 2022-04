Sonny Stevens wol by Cambuur bliuwe: "Maar ze weten ook dat ik geen haast heb"

Earder hat technysk manager Foeke Booy al oanjûn dat de klup graach mei Sonny Stevens troch wol. Dat hat him utere yn in oanbieding dy't Cambuur dien hat oan de keeper.

"Dat vond ik persoonlijk nog niet je van het", jout Stevens earlik ta. "Dat heb ik aangegeven en nu gaan we verder kijken of we eruit kunnen komen. Maar ze weten ook dat ik geen haast heb met beslissen." It oantal jierren fan it nije kontrakt en it lean binne noch ûnderwerpen fan petear.

Stevens wol bêst by Cambuur bliuwe. Om't hysels, syn freondinne en dochterke it yn Ljouwert nei 't sin hawwe. "Ik ben een gevoelsmens. En als ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga, dan moet ik ze hier weer weg halen."