Sander Arends wol Fryske tennis ympuls jaan mei wedstriden yn Ljouwert

It is tsjin tolven as proftennisser Sander Arends it kompleks fan TC 't Nijlân oprint. "Het is een heel bijzondere dag", fertelt de Ljouwerter tennisser. "Het is de eerste keer in vijf, zes jaar tijd dat ik een officiële wedstrijd in Friesland speel."

De manlju fan 't Nijlân spylje yn de haadklasse. Dat is it op-ien-nei heechste nivo fan Nederlân. Gewoanwei dogge de profs net mei yn dy kompetysje, mar Arends dit seizoen wol. Hy spilet minimaal trije fan de sân kompetysjewedstriden mei by de Ljouwerter klup.

"Hartstikke bijzonder"

Ien fan de manlju dy't dêr ferantwurdlik foar is, is Joost Willekes. Hy is de oanfierder fan it tennisteam. Doe't Arends in kear mei harren meitrainde, wat sa út en troch wol ris bard as er yn Fryslân is, seach Willekes syn kâns skjin.

"Na die tijd raakten we aan de praat. Ik zei: ga jij competitie spelen? Hij zei: ik ben het van plan, maar ik heb nog geen keuze gemaakt. Toen zei ik: kom bij ons spelen. Ik zag een twijfel en er was een opening. Later belde hij me op en zei hij het te gaan doen", fertelt Willekes.