Harnzer skipsbedriuw hâldt Russen en Oekraïners tenei útinoar

By rederij JR Shipping yn Harns hawwe se besletten om Russyske en Oekraynske bemanningsleden foarearst fan inoar te skieden.

Spanningen

"In het begin van de oorlog viel het nog wel mee. Oekraïense en Russische bemanningsleden varen al jaren samen. Dat ging eigenlijk altijd heel goed. We hebben nu toch besloten om bepaalde schepen te splitsen omdat het spanning oplevert", seit eigener Jan Reier Arends fan it bedriuw.

Frou yn Donetsk, bern yn Marioepol

"We hebben een machinist die al jaren bij ons vaart", seit Arends. "Ik was daar onlangs aan boord en dan vertelt hij dat zijn vrouw in Donetsk zit en zijn kinderen in Marioepol. Hij had al een aantal dagen geen contact weten te krijgen. Dat is echt funest, ook voor de motivatie."

"We gunnen die man alle ruimte aan boord om het wat rustiger aan te doen", giet Arends fierder. "Toch besluit zo'n man wel om aan boord te blijven. Want als hij naar Oekraïne gaat, weet hij in ieder geval dat hij moet gaan vechten en niet iedereen wil en kan dat."