Merk Fryslân: Fryske boateferhier giet in goed seizoen yn 'e mjitte

De ferhier fan boaten die it yn de ôfrûne tsien jier hieltyd wat minder goed, leit Cnossen út. "Mar sûnt de coronaperioade wie it wer sky high. It is dúdlik dat it by de boateferhierders tige goed rint. Wy hearre sels positive lûden by de brune float wei."

De romte fan it wetter

Cnossen tinkt dat dit benammen komt om't der wer mear 'intreders' binne, minsken dy't har foar it earst op de wettersport rjochtsje. "Troch corona kaam de fraach wêr't je eins feilich op fakânsje kinne. Doe kaam de romte op it Fryske wetter wer yn byld. Alles wat driuwe koe, gie los fan de wâl. Minsken hawwe it wer ûntdutsen."