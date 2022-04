Selstraf foar delstekken eigener pizzeria Surhústerfean

Dronken

De man wie ûnder ynfloed doe't er yn de nacht fan 8 op 9 oktober 2021 mei syn freondinne nei de pizzeria ta gie omdat er lilk wie. Hy fûn dat syn freondinne yn in telefoanpetear mei de pizzeria min behannele wie.

Mes yn de rêch

Yn de pizzeria kaam it ta in oanfarring mei it personiel. Op strjitte gie de rûzje fierder, wêrby't de fertochte de pizzabaas mei in mes yn de rêch stuts. It slachtoffer rûn in djippe stekwûne op by de linkerlong.

De Surhústerfeanster is earder feroardiele foar geweld. Hy siet noch yn syn proeftiid.

Njonken selstraf ek wurkstraf en jild betelje

In earder opleine wurkstraf fan 60 oeren ûnder betingst moat de feroardiele man no ek útfiere. Hy moat 1000 euro smertejild oan it slachtoffer betelje, plus 385 euro foar it eigen risiko fan de soarchfersekering.