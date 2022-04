Noardeast-Fryslân hat in digitale buertagint: wat docht dy krekt?

1. Wat docht de digitale wykagint krekt?

Ik bin de skeakel tusken it gewoane plysjewurk op strjitte en opspoaring op ynternet. As wy op in húslike melding ôf komme, sjoch ik mear nei de digitale aspekten. Is der wat op Whatsapp oer werom te finen? Binne der posts op sosjale media? Troch dat sjen te litten yn it reguliere wurk, nimme kollega's it ek makliker oer.

2. Wat makket dit wurk oars as it wurk fan it cybercrimeteam?

De cybercrimeteams binne foar de gruttere saken en ik bin foar de minder swiere saken. In foarbyld: as de wykagint ien net fine kin, dan begjin ik te sykjen oan de hân fan foto's of berjochtsjes op Facebook of Instagram wêr't dy persoan ferbliuwt.

3. Wat docht de digitale wykagint fierder?

Yn de gaten hâlde oft boargers op sosjale media de plysje benaderje mei berjochtsjes of tips. En ek de wykaginten en de Plysje Noardeast-Fryslân mear sichtber meitsje op sosjale media, makliker te finen en te berikken.

4. Wat smyt it op?

De winst sit him benammen yn de berikberheid. Minsken stjoere folle gauwer in berjochtsje op Facebook of Instagram oan de wykagint as dat se 0900-4488 belje of de plysje maile.

5. De keukenkastkeboef is ien fan jo suksessen

Seker. Gewoane opspoaring rint faak op neat út. Mei ynternet komst op nije oanwizings dy't dy fierder helpe kinne. De iene kear giet it om in boef dy't we al hiel lang sykje, lykas de sochte Belgyske krimineel dy't fûn waard yn in keukenkaske, en de oare kear om ien dy't al hiel lang sûnder rydbewiis rydt.