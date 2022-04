Bysûndere otters en podden berne yn AquaZoo

It giet om de balearenpodde, dy't allinnich op Mallorca foarkomt. Yn 1979 waard ûntdekt dat der dochs noch podden fan dizze soarte binne. Dêrop is in kweekprogramma opset om de balearenpodde yn stân te hâlden.

Otters en in wallaby

Dêrnjonken makket AquaZoo melding fan de berte fan twa lytsklau-otters. Yn de natuer hat dit bist it dreech om't der op jage wurdt en it libbensgebiet fan it bist lytser wurdt fanwege de ûntbosking.

Fierder is der ek in Tammar wallaby berne, de lytste kangeroesoarte op de wrâld.