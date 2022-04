Superjacht Galactica ferlit haven Harns foar earste proeffeart

It jacht fan 100 miljoen is fan bouwer Heesen Yachts, dat ek de proeffeart útfiere sil, mei in Nederlânske bemanning. Foar wa't it skip boud is, is lykwols net dúdlik. Under oare de namme fan oligarch Vagit Alekparov wurdt neamd. It skip wurdt ôfboud by skipswerf Icon Yachts yn Harns.

De regels folgje

De direksje fan de Harnzer haven wol dêrom net meiwurkje oan de proeffearten. Sa mei it jacht allinnich mar oanlizze by de werf en net op oare plakken yn de haven. Dochs moat de haven wol meiwurkje oan de testen. Dat hat te krijen mei de feiligens fan it superjacht.

De bouwer sei earder yn in reaksje dat se har oan alle regels hâlde. "Heesen Yachts werkt, zoals altijd, nauw samen met de dûane en andere overheidsinstanties bij het bouwen en certificeren van haar jachten. Heesen Yachts, noch enige van haar klanten staat op een sanctielijst."