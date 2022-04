De toan fan Henk van der Veer: "Rúke"

Mazzeltof at ik bin, bleef de skade beperkt tòt un flinke ferkoudheid. Mar der was nòch wat, ik was un paar dagen myn reuk en smaak helemaal kwyt. Metname dat earste wurdde even un dinkje. Op maandachs warm ik tussen de middach de groëntesoep fan ut weekend even op, hearlek.

Op dy bewuste maandachmiddach dus ok wear. Na ut eten even un knipperke op'e bank, want naast soep ete hew ik op maandachs nòch altyd un faste gewoante: 8 à 10 km harddrave. En fan draven wurdde je moëd. Na ut knipperke mocht ik fan mijself de faatwasmasine útrúme. Nadat ik dat deen had de soepkòp en ut bestek wear in de faatwasser. én de sleef en de pollepel dy't in ut soeppantsje stonden.

Mar jeuminikkus, toen skrok ik mij werkelek ut laplazerus! Blykber fergeten ut fuur út te doën foardat ik un knipperke make sú. Op'e boaiem fan'e Tefalpan un groate swarte kurst, un swartblakerde houten pollepel en de earste rooksinjalen dy't omhooch kringelden. Allemachtech, de rookmelders funksonearden nyt omdat ik te lui en te onhandech bin om der nieuwe batterijen in te draaien.

En myn eigen alarmsysteem in'e hobbel na de ogenskijnleke milde fòrm fan corona. Myn reuk was dus inderdaad kompleet fut en at der yts stinkt dan is dat wel un droochkookte soeppan. Ik had niks roken. Letterlek op ut júste moment bin ik wakker wurdden anders hadden we hier wel un heel froech paasfuur had.

Moraal fan ut ferhaal is dat reuk nyt sumar un sintúch is en dat oans Lieve Hear dat orgaan nyt om'e nocht metgeven het. En wat ok nyt onbelangryk is dat je gewoan de kòp der bij houwe mutte na un mòrren harddrave en dat je noait de gek hewwe mutte met fuur.

En wat dy rookmelders angaat, dat is seker gyn overboadege lúkse. Wat un kleine moeite om dy batterijen su nou en dan even te ferfangen dan hewwe je ok gyn last fan irritant gepyp op momenten dat ut je nyt útkomt. Dat su'n rookmelder piept is dat simpelwech un teken dat de batterij hast op binne. Gewoan batterije ferfange, doën!

Trouwens fanou júly dit jaar is un rookmelder op elke etaazje fan je woaning wettelek ferplicht. Dizze ferplichting houdt in dat op elke etaazje wêr't sich un ferbliëfsrúmte befynt, minstens één rookmelder plaatst wurde mut. Jum hewwe nòch even de tiid en dit adfys is gratis en foar niks.

Siën dit onnoasel ferhaal op de froege maandachmòrren mar as un wake-up call. Ondertussen rúk ik de koffy en fanmiddach laat ik myn kopke met groëntesoep goëd smake. Sit der mar nyt over in dat ik fergeet om ut gas út te draaien!"