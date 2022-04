Omrop-TIP: ‘Melle-Jan Lijf!’, in dokumintêre oer it libjen mei Parkinson

Melle-Jan Kleisma is bluesmuzikant, bekend fan The Bluesconnection. Dêrneist hat er ek mei grutte nammen spile, lykas Eelco Gelling, Harry Muskee en Jan Akkerman. As hy heart dat er Parkinson hat, feroaret syn libben bot.

In aaklike sykte mei aaklike gefolgen

Yn de dokumintêre fertelt Melle-Jan oer syn libben foar en mei Parkinson. De dokumintêre giet oer syn gefjocht mei de sykte, oer it ophâlden mei muzyk meitsjen en it op 'e nij gitaar spyljen wolle. Parkinson is in aaklike sykte mei aaklike gefolgen. Mar Melle-Jan wit ek moai te ferwurdzjen hoe't de sykte him in protte goeds brocht hat. Hy fertelt iepenlik oer syn ûnderfiningen en emoasjes. De film jout in ynsjoch yn it deistich libben fan in Parkinsonpasjint.

Melle-Jan sjocht mei in dûbeld gefoel nei de dokumintêre. "Aan de ene kant is het confronterend, aan de andere kant is het een goede zaak om anderen te laten zien wat er nog mogelijk is."

Dokumintêremakker Petra van der Molen is ûnder de yndruk fan Melle-Jan. "Hij gaat niet treuren, hij gaat door. Hij heeft weer geleerd gitaar te spelen en gaat gewoon dor met de dingen die hij altijd deed. Dat is mooi: dat je ondanks de beperkingen die je hebt, doorgaat met je leven."