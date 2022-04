Kwestje-Pool is útpraat, binne de problemen yn de Steatekoälysje no oer?

De partijen sille Fryslân fierder bestjoere op basis fan koälysje-akkoart 'Lok op 1'. Is dat ek in garânsje dat de partijen no sûnder fierdere konflikten de rit útsitte?

"Dat is it seker net. Doe't it koälysje-akkoart skreaun waard, wiene der noch gjin wolven yn Nederlân, om mar in foarbyld te neamen. In inisjatyf as it Deltaplan foar it Noarden wie der ek noch net en der waard ek noch net besocht om boeren út te keapjen om wat te dwaan oan it stikstofprobleem. Dit binne allegearre foarbylden fan saken dêr't de fjouwer koälysjepartijen net gelyk oer tinke.

We geane no it lêste jier foar de Steateferkiezings yn. Politike partijen wolle har dan altyd graach wat mear profilearje en dat jildt yn it bysûnder foar partijen dy't it net goed dien hawwe by de gemeenteriedsferkiezings lykas it CDA en de VVD. Je sjogge no bygelyks dat de CDA-Steatefraksje ôfstân nimt fan de stikstofoanpak fan it kolleezje fan Seputearre Steaten. Dat kin noch wolris foar flink wat diskusje soargje de kommende moannen.

It akkefytsje mei Durk Pool kaam dus boppe-op alle politike ferskillen fan miening dy't by de polityk hearre. As je sa'n akkefytsje net útprate, dan kin der samar in momint komme dat in partij as de FNP seit, wy hawwe gjin betrouwen mear yn de VVD. Mar Kielstra hat syn ekskús makke, en de partijen hawwe sein dat se inoar fertrouwe en dat betsjut dus dat it sittende kolleezje fan Deputearre Steaten fan CDA, PvdA, FNP en VVD wer fierder kin."

Kinne we it haadstik nep-twitterakkount no ôfslute?

"Wat de partijen útstriele wolle, is mei-inoar fierder wurkje yn it belang fan Fryslân. Dizze moanne sille de Steaten bygelyks prate oer de werynrjochting fan polder De Hege Warren by De Feanhoop en guozzeskea. Ek de oanpak fan stikstofproblemen stiet de kommende tiid op de wurklist. Koartsein, der binne útdagingen genôch sûnder ekstra problemen as in nep-twitteraccount."