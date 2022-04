Shorttrackmanlju pakke sulver op WK, froulju ride nei brûns

Rianne de Vries helle de heale finale op de 1000 meter. Se waard tredde efter Xandra Velzeboer en de Italiaanse Cynthia Mascitto, mar se mocht as tiidsnelste troch nei de heale finale.

Yn de heale finale waard De Vries fjirde. Dêrmei giet se nei de B-finale, wêryn't se tredde waard. Nei trije B-finales sit it yndividuele toernoai derop foar De Vries. Yn de lêste B-finale pakte se noch ien punt, dêrmei einiget se as trettjinde yn it einklassemint.

Choi wrâldkampioene

De 1000 meter waard wûn troch Minjeong Choi, foar Kim Boutin en Xandra Velzeboer.

Choi waard ek wrâldkampioene troch yn it einklassemint as earste te einigjen. Se is dêrmei de opfolger fan Suzanne Schulting. Choi wûn de superfinale foar Boutin. Velzeboer waard fjirde en einige yn it einklassemint as tredde.