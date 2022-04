Cambuur siik, swak en mislik: "De hiele nacht troch spuie en nei it húske"

Doelman Pieter Bos skrok sels fan de situaasje. "Hast elkenien waard siik. De hiele nacht troch moasten guon nei it húske, of spuie. It wie gjin ideale situaasje, mar we ha der it bêste fan makke."

Even hong noch boppe de merk dat de wedstriid skrast wurde soe. "Maar de jongens die er waren, wilden ook gewoon spelen", seit Schouten. "Het was dan wel geen goede voorbereiding, maar de elf in het veld wilden gewoon winnen. En we hebben gestreden."

Op karakter

Dy striid soarge derfoar dat Cambuur lang hoopje mocht op in goed resultaat yn Arnhem. Flak foar it skoft kaam de thúsploech wol op foarsprong, mar grutter waard it ferskil net. "De energie was wat laag, maar we moesten het op karakter doen", seit Schouten.